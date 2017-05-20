Zidane'dan şampiyonluk maçı yorumu

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, bir puan almaları halinde bile şampiyonluğu ilan edecekleri kritik Malaga maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, kritik Malaga maçı öncesi mikrofonların başına geçti. Real Madrid, Malaga deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde bile şampiyon olacak.

BERABERLİK DÜŞÜNCEMİZ YOK

Bu kritik maç öncesinde konuşan Zidane, ''Tamamen bu maça hazırız. İstediğimiz gibi çalıştık ve bu maça hazır hale geldik. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Beraberlik düşüncemiz yok. Çünkü bu takımın kimyasında bulunmuyor. %100 kazanmak için sahaya çıkacağız'' şeklinde konuştu.

BU LİGİ KAZANMAK ÇOK ZOR

İspanya La Liga şampiyonluğu hakkında da konuşan Zidane, ''Bu ligi kazanmanın çok zor olduğunu biliyoruz. Çok sıkı çalışarak 38 maça çıkıyoruz ve bu hiç kolay değil. Şampiyonluğu istediğinizi her gün göstermeniz gerekiyor. Biz de her gün çalıştık ve bunu istedik. Son maçlarda Sevilla ve Celta Vigo karşısında zorlandık ama hedeflerimize çok yaklaştık'' dedi.