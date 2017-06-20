Zidane'ın kulübü Evian 2 yılda 7. lige düştü

1 Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a transfer oluyor Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'a transfer olmak istediğini açıkladı.

2 Fenerbahçe'de Perez harekatı Fenerbahçe yönetimi, Van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi durumunda Arsenalli Perez'i transfer etmeyi planlıyor.

3 Aykut Kocaman ile Volkan Demirel tatile çıktı Aykut Kocaman, Volkan Demirel'le birlikte hem tatil yapmak hem de takım hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Bodrum'a gitti.

4 G.Saray'ın Maicon için ödeyeceği bonservis bedeli Sao Paulo ile anlaşan Galatasaray yönetiminin Brezilyalı stoper için 7+1 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

5 Fair-play pasından gol yiyen kaleci- İZLE Rakibinin fair-play pasında topu ağlarında gören şaşkın kaleci izleyenleri güldürdü.

6 Portekiz basınına göre Talisca M.United'da Portekiz basını, Talisca'nın İngiliz deviyle anlaştığını, Beşiktaş'ın ise Andre Carillo'yu transfer edeceğini yazdı.

7 Atiba'ya Amerika'dan teklif var Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba için MLS takımlarından Vancouver Whitecaps, 5 milyon dolarlık teklif yaptı.

8 Galatasaray yönetiminin Sneijder'i yollama planı Sneijder'i takımdan göndermekte kararlı olan Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldızın menajerine mesaj yolladı.

9 Quaresma: Nani Türkiye'ye dönmek istiyor Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Nani'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.