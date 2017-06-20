Zidane'ın kulübü Evian 2 yılda 7. lige düştü

Fransa Ligue1'de 2014-15 sezonunda mücadele etmesine rağmen son dönemde sportif ve ekonomik açıdan büyük düşüş yaşayan Evian, gelecek sezon bölgesel 2. ligde yer alacak.
2 YILDA 7. LİGE DÜŞTÜLER
Kulübün hissedarları arasında Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane ve eski Fransız futbolcu Bixente Lizarazu'nun da yer aldığı Fransa temsilcisi, 2014-15 sezonu sonunda Ligue 1'den ikinci lige düştü.
Kulübün 2016'da tasfiye edilmesinin ardından A takım düzeyinde futbolcularıyla maça çıkamayan Evian'ın, sadece 19 yaş altı takımı ligde mücadele etti.
Kulübün dağılmasının ardından gelecek sezon için yeniden yapılanmaya giren Fransa ekibi, Thonon Evian Savoie adıyla amatör seviyedeki Fransa 7. liginde boy gösterecek.