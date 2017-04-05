Zlatan: Aslanlarla insanları kıyaslayamazsınız

Ibrahimovic'in, Manchester United ile kontratı sezon sonunda bitiyor. Golcü oyuncu ve United’ın, karşılıklı olarak anlaşmaları halinde, kontratı 1 yıl daha uzatma opsiyonları bulunuyor.

Adı Los Angeles Galaxy ile anılan İbrahimoviç’in, kontratını uzatıp uzatmayacağı hala netleşmedi. Golcü oyuncu, Everton ile berabere kaldıkları maçın ardrndan, yine son derece iddialı açıklamalar yaptı.

"ASLAN HALA YAŞIYOR"

Premier Lig'deki en iyi golcü olup olmadığı sorusuna; "Aslanlarla insanları kıyaslayamazsınız." yanıtını veren Ibrahimovic; "Buraya 35 yaşında geldim. Herkes tekerlekli sandalyede olduğumu düşünüyordu. Ancak aslan hala yaşıyor ve herkesi yanıltması sadece 3 ay sürdü. Premier Ligin kalmam için yalvardığını biliyorum. Birkaç ay sonra 36 yaşında olacağım. Bunun sadece bir rakam olduğunu her hafta gösteriyorum. İşimi yapmaya ve çok daha genç oyuncuları benden yaşlı göstermeye devam edeceğim" dedi.

United ile yeni kontratı üzerindeki görüşmelerin hala sürdüğünü vurgulayan Ibrahimovic, bu sezon çıktığı 41 maçta 26 kez fileleri havalandırdı.