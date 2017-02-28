Zlatan: Ben bir hayvanım

İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 yendikleri maçta takımı adına ilk ve son golleri atan Zlatan Ibrahimovic, son durumuyla ilgili İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu.

'KENDİMİ ASLAN GİBİ HİSSEDİYORUM'

35 yaşında olmasına karşın, bu sezon Manchester United'ın en çok forma giyen oyuncusu olan ve 26 gole imza atan Zlatan Ibrahimovic, performansını değerlendirirken, "İyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum. Bir hayvanım. Kendimi aslan gibi hissediyorum" dedi.

Formda olduğunu vurgulayan Boşnak asıllı İsveçli oyuncu, "Takımdaki herkes benim çok çalıştığımı bilir. Her şeyin kolayca elde edilen yeni okuldan değil, çok çalışarak kazanılan eski okuldanım." diye konuştu.

'ONLARI SUSTURMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ'

Manchester United'a gelmeden önce kendisinin İngiltere Ligi'ne adaptasyon konusunda güçlük çekeceği yönünde endişelerin olduğu konusunda ise Zlatan Ibrahimovic, "Her sezon yaptığımı burada da yapmaya devam ediyorum. Hala bazıları bunu kabullenemiyor ve onları susturmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.