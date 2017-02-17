Zlatan hat-trick yaptı Manchester kazandı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Saint-Etienne'i 3-0 ile geçti; Fransa'daki rövanş öncesinde avantaj sağladı.

İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 15, 75 ve penaltıdan 89'da Zlatan İbrahimovic kaydetti.

35 MAÇ 22 GOL

İsveçli yıldız futbolcu, bu sezon Manchester United ile çıktığı 35 resmi maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Bu süreçte 6 da asist yapan Zlatan İbrahimovic, 28 gole direkt katkıda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Fransa'da PSG forması giyen Zlatan İbrahimovic aynı zamanda Saint-Etienne'e karşı oynadığı 14 maçta 17 kez gol sevinci yaşadı.