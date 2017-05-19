Zoran Barisic: Deplasman talihsizliğini kıracağız

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Zoran Barisic, "Deplasman maçlarında sonuç almada bazı talihsizlikler yaşadık. Yaşadığımız talihsizlikleri Atiker Konyaspor maçında kırmak istiyoruz" dedi.

İLK 10 İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORLAR

Barisic, antrenmandan önce hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi. Oyuncularda herhangi bir rehavetin söz konusu olmadığını ifade eden Barisic, şöyle dedi:

"Herkes çok iyi niyetli, her şeylerini veriyorlar. Vermek zorundalar zaten. Buraya kimse tatile gelmedi. Tatili önceden düşünme gibi bir durum olamaz. Buna müsaade etmeyiz. Bu bizim işimiz. Herkes maksimumunu vermesi gerekiyor. Sonuçta 3 maçımız var. Lig henüz bitmiş değil. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ancak deplasman karnemizin iyi olmaması aslında farklı bir durum. Çünkü deplasmanda kötü oynamıyoruz. Bunu kabul edemeyiz. Domine ettiğimiz çok maç var. Tek kötü olan şey sonuçtu. Sonuç almada bazı talihsizlikler yaşadık. Yaşadığımız talihsizlikleri Atiker Konyaspor maçında kırmak istiyoruz."