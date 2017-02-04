Zorlu maç Fenerbahçe'nin

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi konuk etti.

FENERBAHÇE ZORLANSADA KAZANDI

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 5 set sürdü. Maçın ilk setini 25-21 kazanan Fenerbahçe'de Kim ve Natalia etkili oldu.

İkinci set Eczacıbaşı'nın 25-18 üstünlüğüyle noktalandı. Ev sahibi ekipte Kosheleva ve Larson ikilisi bu sette 14 sayı üretti. Fenerbahçe üçüncü seti 25-20 kazanıp maçta 2-1 öne geçerken, 4. set büyük bir taktik mücadelesine sahne oldu. Sarı-lacivertliler, Kim ve Natalia'nın yanı sıra Eda Erdem'in bloklarıyla maça tutunsa da Eczacıbaşı son bölümde Ognjenovic'in üst üste kazandırdığı 4 sayıyla seti 25-23 kazanıp, karşılaşmayı tie-break'e taşıdı.

İki takımın da başa baş bir mücadele ortaya koyduğu final setinde Fenerbahçe 13-10 geriye düştü. Ancak sarı-lacivertliler, Kim'in sayılarıyla rakibini yakaladı ve tie-break'i 16-14 maçı da 3-1 kazanıp salondan galibiyetle ayrıldı.