Zorya açıkladı Karavaev Fenerbahçe'de

Zorya Luhansk, Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Zorya açıkladı Karavaev Fenerbahçe'de
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Devre arası transfer sezonunda sarı-lacivertliler ilk transferini gerçekleştirdi.

ZORYA AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakibi olan Zorya Luhansk, resmi internet sitesinden Oleksandr Karavaev'in sarı-lacivertlilere transfer olduğunu bildirdi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Fenerbahçe, orta sahada oynayan futbolcuya sezon sonuna kadar 500 bin Euro, bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk'e ise 100 bin Euro ödeyecek.

Öte yandan yapılan anlaşmada sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev - İZLE

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