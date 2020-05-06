1, 2 ve 3. ligler de haziranda başlayacak

Tüm dünyayı saran koronavlrüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan liglerin akıbeti, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yaptığı açıklamayla belli oldu.

Süper Lig'in haziran ayında başlayacağını duyuran Özdemir, TFF 1, 2 ve 3. liglerle ilgili de konuştu.

HAZİRANDA BAŞLIYOR

Haziran ayında Süper Lig'le birlikte TFF 1, 2 ve 3. liglerin de başlayacağını belirten Özdemir, "TFF 1, TFF 2 ve TFF 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'i 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.