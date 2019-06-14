1 hafta önce imza atan Abdullah Ercan istifa etti

1 Ronaldo: Ben ihtiyacı olanlara yardım ettim, Tanrı da bana İspanyol basınına konuşan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo "Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti" dedi.

2 Galatasaray Banega transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ever Banega için Sevilla'ya 5 miyon euro teklif etti. İspanyol ekibi ise 6 milyon euro istiyor. Aradaki 1 milyon euroluk farkta anlaşma sağlanırsa, transfer kısa süre içerisinde bitecek.

3 G.Saray'ın kutlama videosunda trafik kazası Twitter hesabından bir kutlama videosu yayınlayan Galatasaray, sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü yayınlanan videoda Beylikdüzü'nde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri de yer aldı.

4 Galatasaray Muriç için yeni teklif götürdü Galatasaray, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Ç.Rizespor'a 3 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'den de yeni bir atak gelmesi bekleniyor.

5 Portekiz basını: Fejsa Fenerbahçe'de Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Benficalı futbolcu Fejsa'yı 3 milyon euro karşılığında transfer ettiğini yazdı.

6 Babel'in yeni imajı Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Ryan Babel, transfer öncesi saçını pembeye boyattı.

7 Abdullah Avcı, yönetimden kaleci istedi Tolga Zengin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden kaleci transferi istedi. Avcı'nın listesinde Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Alperen Uysal var.

8 Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce sevgilisi Tuğba Coşkun’la tatile çıktı. İkili, sabah sporu yaparken Bodrum'da görüntülendi.

9 Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.