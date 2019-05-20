1. Lig play-off maçlarının hakemleri

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Sevilla Feghouli'nin peşinde Bu sezon 9 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Feghouli'ye Sevilla talip oldu. 10 milyon euroyu gözden çıkaran İspanyol ekibinin lig biter bitmez G.Saray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

2 Nasser El Khayati de kutlamalara katıldı ADO Den Haag'da forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Nasser El Khayati'nin kutlamalara katılması, "Galatasaray'a mı transfer oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.

3 Serdar Ali Çelikler: G.Saray'ın 24 şampiyonluğu var Fenerbahçeliliğiyle bilinen spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın şampiyonluk sayısının 24 olduğunu söyleyerek, 1959 öncesi kazanılan kupaların sayılması gerektiğini ima etti.

4 Fikret Orman ille de Lucescu diyor Beşiktaş'ta Lucescu sesleri her geçen gün yükseliyor. Bazı yöneticiler gelmesini istemese de Başkan Fikret Orman'ın Rumen teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

5 Marcao'dan Emre'ye: Korkaksın Galatasaray-Başakşehir maçında Bajic'in attığı gol sonrası ortalık karışmış, Marcao ile Emre Belözoğlu birbirine girmişti. Hıncını alamayan Brezilyalı futbolcu, maç sonu Emre'ye korkak dedi.

6 Küme düşme hattı alev alev G.Saray'ın şampiyon olmasının ardından gözler küme düşme hattına çevrildi. F.Bahçe bugün Erzurum'u yenerse, son hafta öncesi Dadaşlar'ın işi daha da zorlaşacak.

7 Fatih Terim'in heykeli yapılıyor Galatasaray yönetimi, kulübe toplam 19 kupa kazandıran Fatih Terim'in heykelini dikmeye hazırlanıyor. Heykelin stadın girişine yapılacağı öğrenildi.

8 Muslera tarihe geçti Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören yabancı futbolcu oldu.

9 Şampiyon Galatasaray Avrupa basınında Sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın bu başarısı, Avrupa'nın önemli gazetelerinde de manşet oldu.