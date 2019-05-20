Ensonhaber.com'a dön

1. Lig play-off maçlarının hakemleri

Play-off maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. A.Demirspor-Hatayspor mücadelesine ise Halis Özkahya atandı.

Yorum Yap

1. Lig play-off maçlarının hakemleri

Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek son takım Play-off maçlarının ardından belli olacak.

Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor ve Adana Demirspor-Hatayspor arasında oynanacak ilk müsabakalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

22 Mayıs Çarşamba
19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)
21.00 Adana Demirspor - Hatayspor (Halis Özkahya)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM