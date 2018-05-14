1. Lig'de play-off rövanşları başlıyor

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off'larda yarın Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Boluspor-Gazişehir Gaziantep maçları oynanacak.

Ümraniyespor, ilk maçta 4-3 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Diğer karşılaşmada ise Boluspor, deplasmanda 1-0 yenildiği Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın başlama saati 20.00. Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

VAR SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILDI

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirildikten sonra play-off maçlarında kullanılmasına karar verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk kez 1. Lig play-off maçlarında kullanıldı.

Büyükşehir Belediyespor-Erzurumspor maçında uygulanan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 62. dakikada Ümraniyesporlu futbolcu Merthan Açıl'ın eline değen topa itiraz üzerine penaltı kazanmıştı. Atışı kullanan Mert Nobre, takımının 4-2 öne geçirmişti.