1. Lig'de son durum

Spor Toto 1. Lig'deki şampiyonluk yarışı, en az Süper Lig'deki rekabet kadar heyecanlı geçiyor...

Efsane başkan İlhan Cavcav'ın vefat etmesinin ardından düşüşe geçen Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon küme düşmüştü. Gençler, 1 senelik aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

67 puanla lider konumda bulunan Başkent ekibi, kalan 3 haftada 9 puan toplaması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

DENİZLİSPOR YILLAR SONRA DÖNÜYOR

Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Denizlispor ise tam 9 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

2010 yılında küme düşen Horozlar, büyük bir çöküş içerisine girmiş ve yıllarca Süper Lig'in uzağında kalmıştı. 3. sıradaki Hatayspor'un 5 puan önünde bulunan Denizli ekibi, kalan 3 maçtan 2'sini kazanırsa bir üst lige çıkmayı garantileyecek.

PLAY-OFF YARIŞI YİNE NEFESLERİ KESECEK

Diğer taraftan Süper Lig'e çıkacak 3. takımı ise play-off maçları belirleyecek.

Bilindiği gibi kurallar gereği ilk iki sıradaki takımlar bir üst lige direkt olarak çıkarken, sezonu 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayan ekipler ise kendi aralarında play-off maçı oynuyor.

Play-off finalini kazanan takım ise Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olacak.