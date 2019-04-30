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1. Lig'de son durum

Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lider Gençlerbirliği ile ikinci sıradaki Denizlispor, Süper Lig'e çıkmaya en yakın iki takım konumunda.

1. Lig'de son durum
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Spor Toto 1. Lig'deki şampiyonluk yarışı, en az Süper Lig'deki rekabet kadar heyecanlı geçiyor...

Efsane başkan İlhan Cavcav'ın vefat etmesinin ardından düşüşe geçen Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon küme düşmüştü. Gençler, 1 senelik aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

67 puanla lider konumda bulunan Başkent ekibi, kalan 3 haftada 9 puan toplaması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

DENİZLİSPOR YILLAR SONRA DÖNÜYOR

Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Denizlispor ise tam 9 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

2010 yılında küme düşen Horozlar, büyük bir çöküş içerisine girmiş ve yıllarca Süper Lig'in uzağında kalmıştı. 3. sıradaki Hatayspor'un 5 puan önünde bulunan Denizli ekibi, kalan 3 maçtan 2'sini kazanırsa bir üst lige çıkmayı garantileyecek.

PLAY-OFF YARIŞI YİNE NEFESLERİ KESECEK

Diğer taraftan Süper Lig'e çıkacak 3. takımı ise play-off maçları belirleyecek.

Bilindiği gibi kurallar gereği ilk iki sıradaki takımlar bir üst lige direkt olarak çıkarken, sezonu 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayan ekipler ise kendi aralarında play-off maçı oynuyor.

Play-off finalini kazanan takım ise Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olacak.

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