Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

1 Ali Koç derbiyi evinde izleyecek Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicil' gerilim devam ediyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'den talep gelmemesi üzerine tüm locaları kiralayan G.Saray yönetimi, Koç'a yer bırakmadı.

2 1 milyar 385 milyon liralık derbi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki yönetim de galibiyet primlerini belirledi. Başkan Ali Koç, 2 milyon lira, Mustafa Cengiz ise 5 milyon lira sözü verdi.

3 Cumhurbaşkanlığı Kupası Efes'in 35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek şampiyon oldu.

4 Tolga Ciğerci: Derbide savaşacağım Tolga Ciğerci, sakatlığı sonrası futbola geri dönmesinde Fenerbahçe'nin büyük payı olduğunu ifade ederek, Galatasaray maçında sonuna kadar savaşağını söyledi

5 Ümit Özat, Azerbaycan'a gidiyor Son olarak Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın, Azerbaycan ligi takımlarından Sabah FK ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

6 Derbi öncesi teknik adamlar, savunmacılarla özel görüştü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler savunma oyuncularında olacak. Sezon başından beri çok hata yapan savunmacılar, iki takımın da en zayıf bölgesi olarak dikkat çekiyor.

7 Semih Erden: Yabancı kuralı milli takım için dezavantaj Milli basketbolcu Semih Erden, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 5 yabancı kuralını eleştirdi. Yıldız pivot, "Yabancı kuralının ardından Türk basketbolcular istedikleri süreleri bulamıyorlar." dedi.

8 Murat Murathanoğlu'nun yeni kitabı çıktı Türk basketbolunun simge isimlerinden biri olan spiker ve basketbol yazarı Murat Murathanoğlu, yeni kitap çıkardı. Murathanoğlu'nun "Salondaki En Kötü Koltuk" isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

9 Beşiktaş seçim kararı aldı Beşiktaş yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı. Siyah-beyazlı camia 13-20 Ekim'de sandığa giderek yeni başkanını seçecek.