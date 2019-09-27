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1 milyar 385 milyon liralık derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki yönetim de galibiyet primlerini belirledi. Başkan Ali Koç, 2 milyon lira, Mustafa Cengiz ise 5 milyon lira sözü verdi.

| Haber Merkezi
1 milyar 385 milyon liralık derbi
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan kritik karşılaşmanın toplam değeri tam 1 milyar 385 milyon lira.

G.SARAY 858 MİLYON

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, ligin en değerli takımı konumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon avro) piyasa değerine sahip.

FENERBAHÇE 526 MİLYON

Derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon avro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN DERBİ PRİMİ 2 MİLYON LİRA

Rakibine deplasmanda 5 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç derbi primini belirledi. Koç, deplasmandan 3 puanla dönülmesi durumunda oyunculara 2 milyon TL dağıtacak. 

G.SARAY 5 MİLYON LİRA VERİYOR

Geciken futbolcu alacaklarını banka hesaplarına yatıran Galatasaray yönetimi ise kesenin ağzını açtı. Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde oyunculara 5 milyon lira verecek.

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