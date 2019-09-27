1 milyar 385 milyon liralık derbi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan kritik karşılaşmanın toplam değeri tam 1 milyar 385 milyon lira.
G.SARAY 858 MİLYON
Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, ligin en değerli takımı konumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon avro) piyasa değerine sahip.
FENERBAHÇE 526 MİLYON
Derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon avro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'NİN DERBİ PRİMİ 2 MİLYON LİRA
Rakibine deplasmanda 5 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç derbi primini belirledi. Koç, deplasmandan 3 puanla dönülmesi durumunda oyunculara 2 milyon TL dağıtacak.
G.SARAY 5 MİLYON LİRA VERİYOR
Geciken futbolcu alacaklarını banka hesaplarına yatıran Galatasaray yönetimi ise kesenin ağzını açtı. Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde oyunculara 5 milyon lira verecek.