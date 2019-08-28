1 milyar liralık geliri geçen ilk kulüp G.Saray oldu

Sezon başında yaşanan yayıncı krizinin çözülmesinin ardından, gözler ‘performans primi’ olarak dağıtılan yayın gelirlerine çevrilmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın çalışmaları sonucunda ‘performans primleri’ de belirlendi.

Buna göre ligi 1’inci tamamlayacak takım en fazla 230 milyon lira, ligi sonuncu tamamlayan bir takım ise en az 67 milyon lira alacak.

1 MİLYAR LİRALIK GELİRİ GEÇEN İLK KULÜP GALATASARAY

Kulüplerin gelirleri 2018-19 sezonunda Türk Lirası olarak rekor seviyelere ulaştı. 2018/19 sezonunda Türk futbol endüstrisinin yarattığı gelirin 4.5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

Bu alanda 4 külüp ise öne çıkıyor. İlk defa bir Süper Lig takımı ise 1 milyar liralık gelir barajını aştı. Sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray 1 milyar lira barajını aştı.

4 kulübün toplam gelirleri ise şöyle:

Galatasaray

1.087.824.177 TL

Fenerbahçe

890.389.742 TL

Beşiktaş

704.279.273 TL

Trabzonspor

361.740.062 TL