1 yıldır gol atmayan forvete 50 milyon pound verdiler

Watford'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison, Everton için sağlık kontrolünden geçti.

50 MİLYON POUND

Everton, kulüp rekoru kırarak 50 milyon pounda imza atacak. 2017'de Gylfi Sigurdsson'u 45 milyon pounda renklerine katarak kulüp transfer rekorunu kıran Everton, Brezilyalıyı resmen renklerine kattığı taktirde bu rekoru tarihe gömecek.

Brezilya 20 yaş altı milli takımıyla etkili bir performans sergileyen ve 2017 Ağustos ayında Brezilya'nın Fluminese takımından Watford'a 11.5 milyon pounda imza atan Richarlison'un transferinde Marco Silva etkili oldu. Watford'u çalıştırırken, Richarlison'u takıma kazandıran Silva, 31 Mayıs'ta takımdan kovulan Sam Allardyce'ın yerine göreve getirildi.

Watford, golcü oyuncuyu Everton'a sattığı takdirde karlı bir anlaşmaya imza atacak. Ancak Everton için bu transfer riskli olacak. Zira, Watford'daki ilk 12 maçında 5 gol atan Richarlison, daha sonra suskunluğa bürünmüş; Kasım 2017'den bu yana ağları havalandıramamıştı.