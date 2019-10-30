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10. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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10. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'in 10. haftası Galatasaray-Rizespor maçıyla açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

İşte maçların hakemleri:

G.Saray-Rizespor: Abdülkadir Bitigen
Kayserispor-F.Bahçe: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydnus
Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Denizlispor-Sivasspor: Zorbay Küçük
Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Malatyaspor: Halis Özkahya
Alanyaspor-Başakşehir: Mete Kalkavan
Ankaragücü-Gaziantep: Halil Umut Meler

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