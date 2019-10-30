10. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'in 10. haftası Galatasaray-Rizespor maçıyla açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.
İşte maçların hakemleri:
G.Saray-Rizespor: Abdülkadir Bitigen
Kayserispor-F.Bahçe: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydnus
Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Denizlispor-Sivasspor: Zorbay Küçük
Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Malatyaspor: Halis Özkahya
Alanyaspor-Başakşehir: Mete Kalkavan
Ankaragücü-Gaziantep: Halil Umut Meler