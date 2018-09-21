10 kişi Ankaragücü, Erzurum'dan 3 puan çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 90+1. dakikadaki golle 1-0 kazandı.
8. DAKİKADA BAŞKENT EKİBİ 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın başında, Ankaragücü kırmızı kartla sarsıldı. Kone, 8. dakikada yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor oyunu Ankaragücü yarı alanına yıktı ve Hopf'un koruduğu kaleyi ablukaya aldı, ancak aradığı golü bir türlü bulamadı.
KENAN SON DAKİKADA GALİBİYETİ GETİRDİ
Ev sahibi ekip, mücadelede tam 21 şut çekti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Kenan, ankaragücü'ne galibiyeti getiren isim oldu.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
Bu sonucun ardından, BB Erzurumspor 2 puanda kalırken, Ankaragücü ise, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.