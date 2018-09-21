Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

1 Rodrigues: Fatih Terim beni güçlü biri yaptı Galatasaray'ın son günlerdeki yıldızı Garry Rodrigues, UEFA'ya verdiği röportajda "Fatih Terim Galatasaray'a geldiğinde beni aldı ve bana çok güvendi." dedi.

2 10 kişi Ankaragücü, Erzurum'dan 3 puan çıkardı Ankaragücü Süper Lig'in 6. haftasında, 8. dakikada 10 kişi kaldığı maçta BB Erzurumspor'u Kenan Özer'in 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

3 Fenerbahçe yönetimi: Hatamızda ısrarcı olmayız Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Cocu'nun geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada "Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok" dedi.

4 Adem Ljajic: Beşiktaş benim için büyük fırsat Beşiktaş'ın Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve kalitesini kanıtlamak istediğini söyledi.

5 Negredo Al Nasr'daki ilk maçında penaltı kaçırdı Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a transfer olan İspanyol futbolcu Alvaro Negro, ilk maçında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

6 EURO 2024 kriterlerinde Almanların önündeyiz EURO 2024 adaylığı için UEFA'nın açıkladığı Değerlendirme Raporu'nda statlar konusunda Almanlara fark attık.

7 Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11 Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray'da hafta sonu oynanacak Akhisarspor maçında ilk 11 değişiyor.

8 Ersun Yanal'ın Ali Koç'tan isteği Fenerbahçe'nin gündemindeki Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübe geri dönebileceğini ancak Comolli ile çalışmak istemediğini ifade etti.

9 Galatasaray'dan Linnes'e yeni sözleşme Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Linnes'e yeni teklif sunucak. Norveçli oyuncunun maaşına da zam yapılacak.