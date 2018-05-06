10 kişilik Barcelona Real Madrid'e de kaybetmedi

İkinci yarıyı 10 kişi oynayan Barcelona, Real Madrid'e de kaybetmeyerek namağlup şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Ronaldo , 2-2 biten maçın ikinci yarısında sahaya çıkmadı.
İLK YARIDA 2 GOL 1 KIRMIZI KART
Mücadeleye istekli başlayan iki takım da pozisyonlar bulurken, ilk gol ev sahibi Barcelona'dan geldi. Sağdan bindiren Sergi Roberto'nun ortasına gelişine bir vuruş yapan Suarez, 10. dakikada takımını öne geçirdi.
Bu golden yaklaşık 4 dakika sonra ise Real Madrid skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo 14. dakikada Karim Benzema'nın pasını golle süsledi.
İlk yarının bitimine saniye kala Sergi Roberto kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
NAMAĞLUP DEVAM
10 kişi kalan Barcelona'nın Real Madrid karşısında namağlupluk serisinin bitmesi beklenirken Ronaldo ikinci yarıya çıkmadı.
Barcelona'da ilk golün sahibi Suarez 52. dakikada Messi'yi golle buluşturdu. 2-1
Şoktan çabuk çıkan Real Madrid oyuna yeniden ortak oldu. 10 kişi kalmasına rağmen sık sık pozisyona giren Barcelona, Bale'i durdurmadı.
72. dakikada sahneye çıkan Bale skoru eşitledi. 2-2
Şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, Real Madrid maçını da kaybetmeyerek namağlupşampiyonluğa yürüyor.
EKSİK MAÇLAR 9 MAYIS'TA
La Liga'da 36. hafta maçları tamamlanırken, Barcelona ve Real Madrid 35. hafta maçlarına çıktı. İki takım eksik maçlarını 9 Mayıs'ta tamamlayacak.
9 Mayıs'ta Barcelona Villarreal'i ağırlayacakken, Real Madrid ise Sevilla'nın konuğu olacak.