12 Dev Adam, ABD'ye uzatmalarda kaybetti

Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya karşısında olduğu gibi Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşini sahaya sürdü.

Milli takımda Scottie Wilbekin, Japonya mücadelesinde olduğu gibi ABD maçına da yedekler arasında başladı ve ilerleyen dakikalarda süre aldı.

ABD Başantrenörü Gregg Popovich de Çekya karşısında sahaya sürdüğü Mitchell, Walker, Barnes, Tatum, Turner ilk beşi A Milli Takım karşısında da görevlendirdi.

BAŞTAN SONA KIYASIYA MÜCADELE ETTİK

ABD'nin 4-0 başladığı maçta Ersan İlyasova, fast break'le takımımızım ilk sayısını kaydetti. Maçta ilk 3'lüğü 7.40'da atan Kemba Walker, ABD'yi 7-2 öne geçirdi. NBA patentli oyuncularımızdıan Ersan İlyasova'nın üst üste sayılarıyla fark 4'e inse de ilk çeyreğin bitimine Donovan Mitchell'in 3'lüğüyle skor 13-6 oldu.

İlk çeyreğin bitimine 4.23 dakika kala Melih Mahmutoğlu'nun kaydettiği sayıyla fark 5'e indi. Brook Lopez, oyuna girer girmez kaydettiği 3'lükle skoru 16-8 yaptı. Melih'in üst üste iki sayılık atışlarıyla fark bir anda ilk çeyreğin bitimine 2.49 dakika kala fark 4'e indi: 16-12. İlk çeyreğin sonlarında A Milli Basketbol Takımımız, Furkan, Cedi ve Ersan'ın sayılarıyla skoru dengede tutsa da ABD, Joe Harris, Donovan Mitchel ve Khris Middleton'ın üçlükleriyle ilk çeyreği ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

ABD 2. çeyreğe de etkili başladı. İlk çeyreğin tersi bir görüntü çizen Gregg Popovich'in öğrencileri, bu kez boyalı alandan sayılar buldu. 6.26'da da Myles Turner'ın ikiliğiyle skor 36-26 oldu ve fark çift hanelere çıktı. 2. çeyreğin sonlarına kadar Milliler, yaptığı üçlük atışlarda bir türlü istediğini elde edemezken; Buğrahan'ın yerine ilk yarının bitimine 4 dakikadan az bir süre kala Scottie Wilbekin oyuna girdi. Wilbekin, önce üçlük; ardından Ersan İlyasova'nın üçlüğünün asistini yaptı ve bir anda fark 9'a indi: 41-32.

İlk yarının bitimine 3.12 dakia kala ani gelişen Milli Takım atağında Furkan'ın asistinde üçlüğü bulan Wilbekin, skoru 41-35'e getirdi. Wilbekin, üçlük atışı sırasında kendisine yapılan faulü sayıya çevirirken; bir sonraki pozisyonda Furkan'ın sayısıyla skor Wilbekin, Milliler adına 2. çeyreğin bitimine 2.24 dakika kala Harrison Barnes'ın üçlüğü ABD'nin imdadına yetişti; 44-38. Ay Yıldızlılar, kalan dakikalarda bulduğu sayılarla rakibinin aradaki farkı daha da fazla açmasına izin vermezken; ABD ilk yarıyı 47-42 önde tamamladı.

İlk yarıda Ersan İlyasova, kaydettiği 15 sayıyla Milli Takımın en skorer ismi oldu. Ersan'ı, Furkan Korkmaz ve kısa süre almasına karşın Scottie Wilbekin 7'şer sayıyla takip etti. ABD'de ilk yarının en skorer ismi Myles Turner oldu. Turner, takımımıza zor anlar yaşatırken; ilk yarı 11 sayı kaydetti.

İkinci yarıya daha derli toplu başlayan A Milli Takımımız, ABD'yle başa baş bir görüntü sergiledi. İlk çeyreğin bitimine 4.47 dakika kala Cedi Osman'dan gelen 2 sayıyla fark 53-52'ye indi. Ancak daha sonra Cedi ve Furkan'ın üçlük atışlarından yararlanamaması sonrası Ay Yıldızlar, maçta ilk kez öne geçme fırsatını değerlendiremedi. ABD'de tekrar sahneye çıkan Khris Middleton, 3.41 dakika kala kaydettiği 3'lükle skoru 57-52 yaptı. 3. çeyreğin bitimine 1.59 dakika kala Furkan Korkmaz'ın üçlüğüyle skora eşitlik geldi: 59-59. Kalan dakikalarda Milliler, öne geçme fırsatını değerlendiremezken; 3. Çeyreğin son saniyesinde Kemba Walker'ın ekstra üçlüğüyle ABD son 10 dakikaya 65-61 önde girdi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Son çeyreğe ABD daha iyi başlayan taraf olsa da, Furkan ve Melih'in üçlükleriyle Ay Yıldızlılar, önce farkı eritti; ardından 6 dakika kala Melih'in turnikesiyle skoru eşitledi: 71-71 Son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. Furkan Korkmaz'ın 4 dakikada kala üçlüğüyle skor 74-74 oldu. 3.06 dakika kala Donovan Mitchell, üçlükle farkı yeniden 3 sayıya çıkardı: 77-74. Son dakikalarda Middleton'ın ikilik sayısıyla ABD farkı 5'e çıkardı. 1.52 dakika kala Scottie Wilbekin ve 1 dakika kala Ersan'ın sayılarıyla 12 De adam skoru yeniden eşitledi: 79-79. Ersan İlyasova'nın bitime 12.3 saniye kala basketiyle A Milli Basketbol Takımımız maçta ilk kez öne geçti: 81-79.

ABD son hücumu Jason Tatum'la kullandı. Cedi'nin faulüyle ABD 3 serbest atış hakkı kazandı. Tatum, serbest atışlardan 2'sinde isabet sağlarken, maçın normal süresi 81-81 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

12 SANİYE KALA MAÇI VERDİK

Uzatmalara Wilbekin'in sayısıyla başlayan Ay Yıldızlılar, Harris'in Joe üçlüğüne engel olamadı. Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun 3'lükleriyle Milliler, bitime 3.20 dakika kala 84 öne geçti. Kemba Walker, ABD'nin imdanına yetişti ve üçlüğüyle farkı 2'ye indirdi. Walker ve Jayson Tatum'un sayılarıyla ABD 91- 89 öne geçti. Son 50 saniye kala ise Cedi Osman'ın basketiyle Ay Yıldızlar, skoru tekrar eşitledi: 91-91. Cedi, basketi öncesi kendine yapılan faulü de sayıya çevirdi ve Ay Yıldızlılar'ı 92-91 öne geçirdi.

Son 9 saniyede ABD aleyhine centilmenlik dışı faul çalınırken; Doğuş Balbay iki atıştan da yararlanamadı. Oyuna başlayan Milliler'de Cedi de kendisine yapılan faulleri değerlendiremedi. ABD hücumunda Buğrahan'ın yaptığı faul için serbest atış çizgisine giden Middleton hata yapmadı: 93-92.

2.1 saniye kala Milliler, son hücumdan yararlanamadı ve karşılaşma 93-92 yenik ayrıldı.

ABD 13 YILDIR RESMİ MAÇ KAYBETMİYOR

ABD, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır rakiplerine yenilmiyor.

Bu önemli organizasyonlardaki son yenilgisini Japonya'da 2006'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda alan ABD, yenilmezlik serisini sürdürüyor. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı tüm maçları kazandı.