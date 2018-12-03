12 Dev Adam Dünya Kupası'nda

1 Eren Derdiyok taraftarı yine çıldırttı Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray'da Gomis'in yokluğu hissediliyor. Ligde sadece 4 gol atabilen Eren Derdiyok, beklentileri karşılayamadı.

2 Vida'dan ilginç müdahale Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren derbide ilginç bir an yaşandı. Vida'nın Onyekuru'yu durdurma tarzı "Zeybek oynayarak topu aldı" şeklinde yorumlandı.

3 Şenol Güneş: Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar Şenol Güneş, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından Avrupa maçlarını önemsemediği yönündeki eleştirilere cevap verdi.

4 Rıdvan Dilmen: VAR kararları doğru Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ın derbide VAR incelemesi sonrası verdiği kararların tamamının doğru olduğunu söyledi.

5 Tottenham taraftarı Aubameyang'a muz attı Arsenal'la Tottenham'ın karşı karşıya geldiği Kuzey Londra derbisinde Aubameyang'a muz atan bir Tottenhamlı taraftar tutuklandı.

6 Galatasaray'da Fernando cezalı duruma düştü Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando, Ç.Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlanan Feghouli'nin durumu ise belirsiz.

7 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

8 Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

9 UEFA'dan 3'üncü Avrupa kupası 2021 yılından itibaren, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında 3'üncü bir turnuvanın daha oynanacağı duyuruldu.