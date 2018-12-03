Ensonhaber.com'a dön

12 Dev Adam Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi.

Yorum Yap

Deplasmanda Karadağ'la karşılaşan ayyıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019'da Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

ÇİN'E GİTME HAKKI KAZANDIK

Gruptaki diğer maçlarda Ukrayna deplasmanda İspanya'ya, Slovenya da sahasında Letonya'ya kaybetti. I Grubu'nda 7 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alan Türkiye, grup maçlarının bitimine 2 hafta kala lider İspanya'yla birlikte Çin vizesi aldı.

A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 22 Şubat 2019'da sahasında Slovenya ve 25 Şubat 2019'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM