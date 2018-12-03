12 Dev Adam Dünya Kupası'nda

Deplasmanda Karadağ'la karşılaşan ayyıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019'da Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
ÇİN'E GİTME HAKKI KAZANDIK
Gruptaki diğer maçlarda Ukrayna deplasmanda İspanya'ya, Slovenya da sahasında Letonya'ya kaybetti. I Grubu'nda 7 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alan Türkiye, grup maçlarının bitimine 2 hafta kala lider İspanya'yla birlikte Çin vizesi aldı.
A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 22 Şubat 2019'da sahasında Slovenya ve 25 Şubat 2019'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.