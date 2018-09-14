12 Dev Adam ilk maçına çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu akşam tarihindeki 973. maçına çıkıyor.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Karadağ'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 972 maçın 497'sini kazandı, 474 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.