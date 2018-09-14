12 Dev Adam ilk maçına çıkıyor

1 İngiliz basını: Karius Beşiktaş'ta kalacak İngiliz basını, Karius'un İstanbul'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu yazdı. Kiralık olarak gelen Alman kalecinin Beşiktaş'ta kalacağı ifade edildi.

2 3 büyüklerin TFF'ye bildirdiği kadrolar Süper Lig ekipleri, 2018-2019 sezonunun ilk yarısı için kadrolarına aldıkları futbolcuların listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

3 Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ama alamadık Fikret Orman, yaz transfer döneminde Kagawa'yı alamadıklarını ama Japonya'ya açılmak için bir Japon futbolcu almak istediklerini ifade etti.

4 Ozan Tufan'ın Beşiktaş hayali Ozan Tufan'ın menajeri Fali Ramadani, 23 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Beşiktaş transfer olmak istediğini söyledi.

5 Cocu: Sezon sonunda şampiyon biz olacağız Ligde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet alan F.Bahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, kötü sonuçlara rağmen iddialı açıklamalarda bulundu.

6 Şenol Güneş'in Ljajic kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımdan yorgun dönecek olan Medel'in yerine Ljajic'i oynatmayı planlıyor.

7 Belhanda için 6 milyon euroluk teklif Galatasaray'da iyice gözden düşen Belhanda için Al Ahli kulübünün 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenildi. Cimbom ise 8 milyon euro istiyor.

8 Guangzhou, Cenk Tosun'un peşinde Talisca'nın da formasını giydiği Guangzhou Evergrande takımının Cenk için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak golcü futbolcu Premier Lig'den ayrılmayı düşünmüyor.

9 Zargo Toure: Namazlarımı aksatmamaya çalışıyorum Trabzonspor'un Senegalli stoperi Zargo Toure, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, "Sabahları ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok" dedi.