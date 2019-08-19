12 Dev Adam, İtalya'yı yendi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Everton'dan Cenk Tosun ve Niasse ile Wolverhampton forması giyen Romain Saiss transferleri için İngiltere'ye gitti.

Atletico Madrid'in 126 milyon euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Joao Felix, Getafe maçındaki performansıyla göz doldurdu.

Metz-Monaco maçında son anda kadrodan çıkarılan Falcao'nun Fransız yöneticilere, "Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp riske giremem" dediği ortaya çıktı.

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Hasan Şaş'ın istifa etme sebebi kızına edilen küfür

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Denizli'de tribünlerden kızına küfür edildiği ifade etti. Şaş bu duruma kızdığını ve Galatasaray'a zarar vermemek için istifa ettiğini dile getirdi.