12 Dev Adam kazanmaya devam ediyor

Müsabaka öncesinde Çin’deki finallere katılmaya hak kazanan milli takım, Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile oynadığı maçı 77-58 kazandı.
A Milli Basketbol Erkek Takımı, grupta aldığı başarılı sonuçlar neticesinde 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.
17 Eylül 2018’de Slovenya’da oynanan maçta 86-77 galip gelen Türkiye, Ankara Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya da iyi başlayarak ilk çeyreği geride kapattığı müsabakayı kazanmasını bildi.
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grubun son müsabakası olan İspanya maçı öncesi moral depoladı. A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da İspanya’da karşılaşacak.