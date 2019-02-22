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12 Dev Adam kazanmaya devam ediyor

Daha önce katılmayı Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Takımımız, Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Slovenya ile karşılaştı.

12 Dev Adam kazanmaya devam ediyor
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Müsabaka öncesinde Çin’deki finallere katılmaya hak kazanan milli takım, Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile oynadığı maçı 77-58 kazandı.

A Milli Basketbol Erkek Takımı, grupta aldığı başarılı sonuçlar neticesinde 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.

17 Eylül 2018’de Slovenya’da oynanan maçta 86-77 galip gelen Türkiye, Ankara Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya da iyi başlayarak ilk çeyreği geride kapattığı müsabakayı kazanmasını bildi.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grubun son müsabakası olan İspanya maçı öncesi moral depoladı. A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da İspanya’da karşılaşacak.

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