12 Dev Adam Letonya deplasmanında yenildi

Milli takım, İstanbul'daki ilk maçta 12 sayı farkla 85-73 mağlup ettiği rakibine deplasmanda 9 sayıyla farkla yenilmekten kurtulamadı.

Bu sonuçla grupta liderliği Ukrayna'ya kaptıran A Milli Takım, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıraya geriledi.

İLK PERİYOT

Karşılaşmaya Ali Muhammed'in 3 sayılık basketleriyle etkili başlayan A Milli Takım, Furkan Aldemir ve Kenan Sipahi'nin pota altında kazandırdığı sayılarla 3. dakikada 10-4 öne geçti. Pota altında Pasencniks'in bulduğu sayılarla 5. dakikada 10-10 eşitliği yakalayan Letonya karşısında Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Balbay'la dış atışlardan skor üreten milliler, ilk periyodu 21-14 üstün geçti.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle geçerken, milliler oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Ay-yıldızlılar periyoda Metin Türen ve Göksenin Köksal'ın sayılarıyla başlayarak ilk dakika içinde 11 sayılık (14-25) farka ulaştı. Bulms, Peiners ve Jakovics'in basketlerine karşın, Ali Muhammed'in kazandırdığı sayılarla rakibine karşılık veren milli takım, devreyi 36-32 galip durumda kapattı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya Meiers, Peiners ve Jakovics'in basketleriyle 9-0'lık bir seri yakalayarak başlayıp, 23. dakikada 41-36 öne geçti. Letonya'ya Ali Muhammed ile Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla karşılık veren milli takım, 24. dakikada 42-41'lik skorla tekrar üstünlüğü ele aldı. Jakovics ve Skele'nin basketleriyle oyunun kontrolünü sağlayan Letonya, Melih Mahmutoğlu ile Doğuş Baybay'ın basketlerine karşın son periyoda 57-54 önde girdi.

SON PERİYOT

Dördüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Letonya, Türkiye'nin ilk 4,5 dakikada sayı bulmasını engelledi. Milli takım üst üste hücum şanslarını kullanamazken, Lomazs, Peiners ve Meiers'le skor üreten ev sahibi ekip, 35. dakikaya 8 sayı farkla 65-57 önde girdi. Sertaç Şanlı'nın 5. faulünü alarak oyun dışı kalmasının ardından uzun rotasyonunda da sıkıntı yaşayan milli takım, aradaki farkı bir türü eritemedi. Son 2 dakikaya 72-61 üstün durumda giren Letonya, müsabakadan 79-70 galip ayrıldı.

Ufuk Sarıca: Fiziksel olarak yetersiz kaldık VİDEO

Letonya: 79 - Türkiye: 70

Salon: Arena Riga

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)

Letonya: Jakovics 10, Skele 5, Smits 13, Peiners 10, Pasecniks 8, Blums 8, Grazulis 2, Meiers 13, Lomazs 10, Lejasmeiers

Türkiye: Ali Muhammed 23, Melih Mahmutoğlu 11, Kenan Sipahi 8, Furkan Aldemir 4, Sertaç Şanlı 2, Doğuş Balbay 7, Metin Türen 5, Barış Ermiş, Göksenin Köksal 4, Ege Arar 6

1. Periyot: 14-21

Devre: 32-36

3. Periyot: 57-54

Beş faulle çıkan: 34.54 Sertaç Şanlı (Türkiye)