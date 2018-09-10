12 Dev Adam, Türk Telekom'u rahat geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yapacağı maçların hazırlıkları kapsamında Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmayı 86-73 kazandı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Altuğ Köselerli hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya A Milli Erkek Basketbol Takımı, Wilbekin, Kartal Özmızrak, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar ilk beşiyle başladı.
Türk Telekom ise Landesberg, Yunus Sonsırma, Ender Arslan, Gabriel ve Stimac ilk beşiyle sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-22 önde bitiren A Milli Takım, soyunma odasına da 45- 44 üstün gitti.
İkinci yarıda skordaki üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü çeyreğini 65-58 önde geçtiği mücadeleden 86-73 galip ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ersan İlyasova, maçı 22 sayıyla tamamlarken, Türk Telekom'da 25 sayı üreten Landesberg ise karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Öte yandan, karşılaşma öncesinde Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem için saygı duruşunda bulunuldu.