12 Dev Adam'ın ilk rakibi Japonya

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımımımız sahne alıyor...
RAKİP JAPONYA
Milliler, Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki ilk maçta TSİ 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.
Milliler, yarın kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak.
E Grubu'nda yarın ayrıca TSİ 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak. E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.
Millilerimizin yer aldığı gruptaki takımlar:
Çekya
ABD
Japonya
KADRODA KİMLER VAR?
12 kişilik kadro Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor: Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.