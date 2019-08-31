1 Sturridge ve Abdülkadir kadroya alınmadı Yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmayan Sturridge kafilede yer almadı.

2 Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa'da Kura çekimi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, geri dönmedi. Yönetim, Monaco kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

3 12 Dev Adam'ın ilk rakibi Japonya A Milli Basketbol Takımımız, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor.

4 Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart gördü Kayserispor-Galatasaray maçında skandal kararlara imza atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, her iki tarafın da tepkisini çekti.

5 Quaresma: Fikret Orman'ı sildim Beşiktaş'tan gönderilen Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile anlaştı. İlk maçına çıkan Portekizli yıldız, karşılaşmanın ardından Fikret Orman'a ateş püskürdü.

6 Tartışmalı ofsayt kararları Babel'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle saymayan VAR'ın benzer bir pozisyonda verdiği karar futbolseverlerin tepkisini çekti.

7 Beşiktaş yine Demba Ba'yı istiyor Daha önce iki defa Demba Ba'yı transfer eden Beşiktaş yönetimi, bir kez daha Senegalli golcünün peşine düştü.

8 Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayseripor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'in 'organize işler' iddiasına tepki gösterdi.

9 Fatih Terim: Profesyonel kötülük var Kayserispor'u kıl payı mağlup eden G.Saray'da Fatih Terim maçı değerlendirdi.