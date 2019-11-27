12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'ndaki rakipleri belirlendi.
4 ÜLKE OLİMPİYAT HAKKI KAZANACAK
Dünya sıralaması doğrultusunda belirlenen kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile birlikte 3. torbadan katıldık. İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılan kura çekiminde Türkiye, Kanada - Victoria Grubu'nda yer aldı.
Grupların kendi içerisinde A ve B olarak ikiye ayrıldığı sistemde B Grubu'nda mücadele edecek 12 Dev Adam, Çekya ve Uruguay ekipleri ile mücadele edecek. A Erkek Milli Takımımız B Grubu'nda ilk ikiye girmesi durumunda, Çin, Kanada ve Yunanistan'ın mücadele ettiği A Grubu'nu ilk ikide tamamlayan ekiplerle çapraz eşleşecek.
Çapraz eşleşme sonucunda belirlenen yarı final müsabakalarını kazananlar, finalde karşı karşıya gelecek ve finalin kazananı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini alacak.
Eleme müsabakaları 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.
SIRBİSTAN
A GRUBU: Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Sırbistan
B GRUBU: Porto Riko, İtalya, Senegal
LİTVANYA
A GRUBU: Litvanya, Kore, Venezuela
B GRUBU: Polonya, Slovenya, Angola
HIRVATİSTAN
A GRUBU: Almanya, Rusya, Meksika
B GRUBU: Tunus, Hırvatistan, Brezilya
KANADA
A GRUBU: Yunanistan, Çin, Kanada
B GRUBU: Uruguay, Çekya, TÜRKİYE