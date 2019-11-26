12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor

Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

1 Balotelli'ye başkanı da ırkçılık yaptı İtalya'da ırkçı saldırılara uğrayan Balotelli'ye, bir darbe de kulübü Brescia'nın başkanından geldi. Başkan, Balotelli'yi soran gazetecilere, "Siyah olduğu için kendini temizlemekle uğraşıyor" dedi.

2 Okay Yokuşlu, Celta Vigo paylaşımlarını sildi Celta Vigo'da yeteri kadar süre alamadığı için mutsuz olan Okay Yokuşlu, Instagram hesabından kulübüyle ilgili tüm fotoğraflarını sildi.

3 Emre Kılınç, Beşiktaş'a transfer oluyor Sivasspor'da gösterdiği performansla 3 büyüklerin transfer listesine giren Emre Kılınç'ın, Beşiktaş'la anlaşma sağladığı öğrenildi.

4 Andone dönüş tarihini açıkladı Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Andone, yaşadığı ağır sakatlığı şubat ayında atlatacağını ve sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini ifade etti.

5 Emre Belözoğlu: Göztepe'yi yeneceğiz Malatya deplasmanında kaçırdığı penaltıyla takımını galibiyetten eden Emre Belözoğlu, Göztepe maçını kazanarak taraftarın gönlünü alacaklarını ifade etti.

6 Galatasaray-Club Brugge maçının muhtemel 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.

7 Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak 2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona’dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a, Barcelona'daki eski ev sahibinin dava açacağı öğrenildi.

8 Mourinho, İbrahimovic söylentilerine noktayı koydu Tottenham'ın dünyaca ünlü menajeri Jose Mourinho, yaptığı açıklamada Zlatan İbrahimovic'le ilgilenmediklerini söyleyerek "Harry Kane'e sahibim, neden Zlatan'ı isteyeyim ki" dedi.

9 Kruse metroyla yolculuk yaptı Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Kruse, antrenman sonrası metroyla yolculuk yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, kız arkadaşının çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.