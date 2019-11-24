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12 hafta sonunda oluşan puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta maçları 1 karşılaşma dışında tamamlandı. Kayserispor'u 4-1 yenen Sivasspor, bu haftayı da lider kapattı.

| Haber Merkezi
12 hafta sonunda oluşan puan durumu
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Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

12. haftanın son karşılaşmasında ligdeki kötü gidişata dur demek isteyen Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Hafta Galatasaray-Başakşehir maçıyla start aldı. Karşılaşma Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle Başakşehir, sarı-kırmızılıların evinde 41 maçlık namağlup serisini bozmuş oldu.

SİVASSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Ligin zirvesini ilgilendiren bir diğer karşılaşmada Sivasspor, Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele kırmızı-beyazlıların 4-1'lik farklı galibiyetiyle sona erdi.

Sivasspor bu galibiyetle ligin zirvesindeki yerini koruyarak 12. haftayı da lider tamamladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR HAFTAYI KARLI KAPATTI

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında yeşil-beyazlı takımın hatasını affetmeyen Burak Yılmaz'la 3 puana uzanmasını bildi.

Ankaragücü deplasmanına konuk olan Trabzonspor ise rakibi karşısında bulduğu 3 golle zorlanmayarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

4 büyükler içerisinde haftanın son maçı olan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise gol sesi çıkmadı. Mücalede başladığı gibi 0-0 sona erdi.

PUAN DURUMU

HAFTAYA DERBİ VAR

Süper Lig'de 13. haftanın en kritik karşılaşması Trabzon'da oynanacak. Ligde başarılı bir grafik çizen Trabzonspor 13. haftada evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

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