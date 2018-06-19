12. olan İrem tarihimizin en iyisi oldu

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlarda kılıç ve flöre, erkeklerde ise epe ve flöre müsabakaları sona erdi.





SIRALAMALAR YÜKSELİYOR

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'ndaki başarılar sonrası bir ilk de büyüklerde geldi. Şampiyonayı 12. sırada tamamlayan İrem Karamete, Türkiye'nin organizasyon tarihinde kadınlar flöre kategorisindeki en iyi derecesini almasını sağladı.

Kadınlar kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Iryna Shchukla 32'nci, Deniz Selin Ünlüdağ 46'ncı ve Aylin Çakır 49. sırayı elde etti.

Erkekler flöre müsabakalarında yarışan milli sporcu Martino Minuto, şampiyonayı 14. sırada bitirdi. Erkekler epe müsabakalarında Emir Şendut 70'inci, Harun Mihrioğlu da 86. sırayı aldı.