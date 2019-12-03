1207 Antalya'dan iki maçta rakiplere 15 gol

Kadınlar 2. Lig ekiplerinden 1207 Antalyaspor, 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında Osmaniye Kadın Spor'u 7-0 yendi. Ligin 5'inci haftasında ise Trabzon İdman Yurdu'nu 8-0 yenmişlerdi.

Antalya ekibi, böylece puanını 12'ye yükseltti.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

1207 Antalyaspor, ligin 8'inci haftasında pazar günü sahasında Dudullu ile oynayacak.

Antalya ekibi, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kulüp başkanı Süleyman Türk, "Ligde Antalya'mızı en iyi temsil etmek istiyoruz. Ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarla ilgili destek hiçbir yerden almadan yolumuza başarıyla devam ediyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Galibiyetlerimiz devam etmeyi istiyoruz." dedi.