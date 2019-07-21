126 milyon euroluk futbolcu Felix sakatlandı

Dünyanın en pahalı futbolcularından biri olan (126 milyon euro) 19 yaşındaki Portekizli Joao Felix, taraftarlarını korkuttu.

Atletico Madrid'in sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Numancia ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11 başlayan Joao Felix, maçın 27. dakikasında sakatlandı ve sonrasında devam edemeyeceğini söyleyerek 30. dakikada oyundan çıktı.

KORKUTTU

Futbolseverleri korkutan genç yeteneğin durumu yapılacak sağlık kontrolünün ardından netlik kazanacak.

İlk 25 dakikada orta saha ile hücumun bağlantısını sağlayarak iyi bir 10 numara performansı veren Felix gelecek için umut verdi.

Hazırlık maçında Numancia'yı 3-0 yenen Atletico Madrid, hazırlıklarına 24 temmuzda başlayacak olan Uluslararası Şampiyonlar Kupasında devam edecek ve ilk olarak Guadalajara Chivas ile karşılacak.

126 milyon euroluk golcü Joao Felix sakatlandı - İZLE