1.4 milyarlık derbi

Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. 2 takımın da galip gelmekten başka hedefi yok.

Derbi öncesi iki takımı da değer olarak tartıya koyduğumuzda sarı-lacivertli futbolcuların toplam değeri 91.90 milyon euroyu bulurken Beşiktaş'ın değeri 91.45 milyon euro.

SLİMANİ 18 MİLYON EURO

2 takımın toplam değeri 183.35 milyon euro olurken bu rakam Türk parası olarak 1.4 milyar lira ediyor. Fenerbahçe'de en pahalı futbolcu 18 milyon euro ile Slimani. Cezayirli yıldızı 15 milyon euro ile bir başka transfer Ayew takip ediyor.

LJAJİC 12 MİLYON EURO

2 oyuncuyu Reyes ve Benzia 5'er milyon euro ile izliyor. Alper de 4 milyon euro ile en değerli 5. oyuncu. Beşiktaş'ta ise en değerli oyuncu 13 milyon euro ile Ljajic. Sırp yıldızı 12 milyon euro ile Karius ve Vida takip ediyor. Bu futbolcuları 8 milyon euro ile Oğuzhan, 7.5 milyon euro ile Tolgay, 6 milyon euro ile Ryan Babel ve 5 milyon euro ile Medel takip ediyor.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in toplam piyasa değeri 6 milyon euro. Siyah-Beyazlı oyuncu takımda ise en değerli 6. futbolcu durumunda..