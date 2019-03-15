14 yabancı kuralı Türk oyunculara yaradı

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Türkiye Futbol Federasyonu, 14 yabancı kuralını değiştirmek için çalışmalar yapıyor. Yeni sistem için düşünülen formül 6+2+2 şeklinde.

İlk 11'de en fazla 6 yabancının oynayabileceği yeni kuralla birlikte en az 5 Türk sahada yer almak zorunda. TFF, Türk futbolcuların ve Türk futbolunun bu şekilde gelişeceğini düşünse de son yıllarda ortaya çıkan tablo bunun tam tersini işaret ediyor.

ESKİ SİSTEMDE TÜRK OYUNCULAR PAHALIYDI

14 yabancı oyuncu kuralı gelmeden önce 6+2, 5+3, 6+2+2, 6+0+4 gibi birçok farklı sistem vardı.

Daha önceki kurallara göre ilk 11'de en az 5 ya da 6 Türk oyuncu oynatmak zorunda olan kulüpler, yüksek bonservis bedeli ödeyerek yerli oyuncu transfer ediyordu. Ozan Tufan'a, Alper Potuk'a, Tarık Çamdal'a ödenen bedeller bugün hala kulüplerin sırtında bir kambur olarak duruyor. Fayda-maliyet açısından bakıldığında da bu isimler gibi onlarcası tranfser oldukları kulüpleri büyük zararlara uğrattı.

KURAL DEĞİŞTİ TÜRKLER AVRUPA'YA AÇILDI

14 yabancı kuralının gelmesiyle birlikte Türk oyuncular rakabet ortamında performanslarını artırdı. Daha önceki sisteme göre daha az para kazandıkları için Avrupa'ya gitmeyi tercih ettiler. Kulüpler, ilk 11'in tamamını yabancı oyunculardan kurabilmesine rağmen ise yetenekli gençlere şans verdiler.

Bu dönemde Cengiz Ünder Roma'ya, Cenk Tosun Everton'a, Çağlar Söyüncü önce Almanya oradan İngiltere'ye, Ozan Kabak Stuttgart'a, Merih Demiral İtalya, Okay Yokuşlu İspanya, Mehmet Zeki Çelik ise Fransa Ligi'ne giderek ülkemizi gururlandırdı.

Kulüpler 14 yabancı kuralına rağmen kaliteli yerlileri de kadrolarına katmaya devam etti. Galatasaray Emre Akbaba, Fenerbahçe Sadık Çiftpınar, Beşiktaş Dorukhan Toköz gibi yerlileri transfer etti.

Transferlerin yanı sıra kulüplerimiz yine 14 yabancı kuralının bulunduğu dönemde altyapılarından oyuncular da çıkardı. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Ertuğrul Erson, Okan Kocuk, Ozan Kabak ve daha niceleri altyapılarından çıkıp kulüplerinde şans bulan gençler oldu.

Öte yandan yabancı sınırının olduğu 10 sezonda Avrupa'ya 10 Türk futbolcu transfer olurken, yabancı sınırının olmadığı 3 sezonda Avrupa'ya 13 Türk oyuncu transfer oldu.