14'lük Moukoko, U19 maçında 6 gol attı

Borussia Dortmund altyapısında top koşturan Youssoufa Moukoko şov yapmaya devam ediyor. Henüz 14 yaşındaki futbolcu, ilk kez maça çıktığı U19 liginde 6 gol kaydetti.

İLK MAÇINDA 6 GOL ATTI

14 yaşındaki Moukoko, 12 yaşındayken U17 liginde attığı gollerle adını duyurdu. Kamerun asıllı santrafor, Borussia Dortmund U17 takımıyla 56 maçta görev yaparken 90 gol attı ve inanılmaz bir performans sergiledi.

U17 takımındaki muhteşem performansının ardından U19 takımına yükselen Moukoko, takımı Borussia Dortmund'un Wuppertaler'i 9-2 yendiği maçta 6 gole imza attı. Mücadeleyi iki hat-trick ile bitiren oyuncu, bu sezon takımın en önemli ismi olarak lanse ediliyor.