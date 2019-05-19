Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızıya boyandı Galtasaray'ın Başakşehir karşısında elde ettiği galibiyetin ardından şampiyonluğunu ilan etmesi şerefine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.

2 GS TV'de canlı yayına şampiyonluk baskını Galatasaray'ın Şampiyonluğunu ilan etmesinden hemen sonra Teknik Direktör Fatih Terim GS TV'ye röportaj verdi. O anlarda futbolcular stüdyoyu basarak kutlama yaptı

3 Galatasaray yönetimi, muhaliflere sahada cevap verdi Şampiyon Galatasaray, sezon boyunca çok zorlu süreçlerden geçti. Bunlardan biri de Liselilerin yönetimi devirme çabasıydı.

4 Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından "Attığımız golden sonra kulübeye saldırdılar. Yumruk attıp kaçtılar, Delikanlı adam kaçmaz" dedi.

5 Başakşehir'in şampiyonluk paylaşımı tiye alındı Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir bu sabah "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık..." tweeti atmıştı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı tiye aldı.

6 Fatih Terim geldikten sonra Şenol Güneş şampiyon olamadı Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birçok hocasına üstünlük sağlayan Şenol Güneş, Fatih Terim'in gelişinin ardından düşüşe geçti. Güneş, siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

7 Galatasaray'ın kasasına giren para Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, büyük bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyon Cimbom'un kasasına 450 milyon TL girdi.

8 Galatasaray'da sezonun yıldızı Feghouli Başakşehir'i yenen Galatasaray, Süper Lig'de 22. kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin zafer yürüyüşünde başrol oynayan isim ise Feghouli oldu.

9 Ersun Yanal'ın öngörüsü tutmadı Galatasaray şampiyon olunca Ersun Yanal'ın "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözleri akıllara geldi.