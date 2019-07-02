15 yaşındaki Gauff'ta Wimbledon'da büyük başarı

Teniste en eski ve prestijli turnuva olarak kabul edilen Wimbledon'ın ilk günü tarihi bir ana sahne oldu.

Teniste en prestijli turnuva olarak görülen Wimbledon'da ilk gün, unutulmaz bir maça sahne oldu.

WİMBLEDON'DA TARİH YAZDI

15 yaşındaki Cori Gauff, 5 kez Wimbledon şampiyonu Venus Williams'la karşılaştı. Gauff, deneyimli rakibini 6-4'lük iki set sonunda mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Birleşik Amerikalı tenisçi, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Kariyerinin ilk grand slam ana tablo galibiyetini alan Gauff, 1991 yılından bu yana ilk turu geçen en genç tenisçi olma unvanını da elde etti.

Kadınlar klasmanında dünyada 313. sırada bulunan 15 yaşındaki Gauff, Wimbledon ikinci turunda Slovak Magdalena Rybarikova‘yla karşılaşacak.