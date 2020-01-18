16 yaşındaki oyuncuya 25 milyon pound

Kadrosunda gençleşme operasyonu yapan Manchester United'ın Birmingham'dan Jude Bellingham için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Daily Record'un haberinde Birmingham'ın 16 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bellingham için 25 milyon pound'luk teklifini yaptığı ortaya çıktı.

İngiltere'de geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Bellingham için bu teklifin normal olduğu belirtilirken oyuncunun Avrupa kulüpleri tarafından da ilgi çektiği ifade edildi.

Championship'te bu sezon 16 yaşında olmasına rağnen ilk 11'in değişilmez ismi olmayı başaran Jude Bellingham 23 maçta 3 gol 1 asist kaydetmiş durumda.