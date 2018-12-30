17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı maçtan önce öldürüldü

Yıldırımbosnaspor-Küçükköyspor maçından önce taraftar grupları arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Küçükköysporlu taraftarı atardamarından bıçaklanarak öldürüldü.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Stada 250 metre mesafede iki taraftar grubu birbirleri ile karşılaştı. Maçın başlamasına yarım saat kala meydanda gelen olayda Küçükköysporlu iki taraftar bıçaklandı.

Bıçaklanan taraftarlar hastaneye kaldırılırken, yaşı 17 olduğu öğrenilen ancak adı bilinmeyen Mudo diye hitap edilen bir Küçükköysporlu taraftarı bıçağın atardamarına isabet etmesinden dolayı kan kaybından dolayı öldüğü bildirildi.

FUTBOLCULAR MAÇI BIRAKTI

Küçükköyspor takımı bu haberi duyunca sahadan çekilmek istedi ancak müsabakanın Hakemi Emre Malok Küçükköyspor Başkanvekili Bülent Karakuş’un kendisine ilettiği bu durumu kabul etmedi ve maç devam etti. Karşılaşma 1-1 devam ederken, vefat haberi futbolculara iletilince Küçükköyspor takımı sahadan çekildi.