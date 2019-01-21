Ersun Yanal: Oyuncularımızı gözden geçireceğiz

Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

"BASKININ ALTINDA KALDIK"

İki bölümü var bu maçın bizim için. İlk bölümde topu kontrol ettik, ikinci bölümde ise baskı yedik ve bu baskıdan topu kontrole derek çıkamadık. Bu baskının altında kaldık. Bunu yapabilecek kalitedeyiz.

"OYUNCULARIMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Bunu düzeltmek için oyuncularımızı gözden geçirip bize en uygun organizasyonu bulmak zorundayız. Hareketleriyle, darbelerle sert bir maç. Bugün de Trabzon maçında daVAR çok tartışıldı. Bundan sonra da tartışılacaktır. Anladığım kadarıyla çelişkili kararlar var. Umarım bu çelişkilerin olmadığı bir VAR sistemi olur. Bugün oynadığımız oyun dışında hiçbir şeye sığınmadan dik duracağız. Bursaspor'un bize yaptığı baskı için çözümü biz üreteceğiz ama sağlıklı kararlar verilmesi gerekiyor.

"TRANSFER KONUŞMANIN ZAMANI DEĞİL"

Konumuz şu anda transfer değil. Oynadığımız oyun. Performans dışında bir şey konuşmak istemiyorum. Performansımızı 90 dakikaya yayamadığınız zaman kalenizde bu tür tehlikeler oluşuyor.