18 ay futboldan men edilen Nasri'nin yeni takımı

1 Floyd Mayweather kickboks dövüşçüsünü mağlup etti Yenilgisiz boksör Floyd Mayweather, kickboks dövüşçüsü Tenshin Nasukawa'yı mağlup ederek 9 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

2 Guardiola'dan şampiyonluk sözleri Josep Guardiola, Manchester City'nin Liverpool maçında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışının biteceğini ifade etti.

3 2018'de en çok kazanan sporcular 2018'in en çok kazanan sporcusu Floyd Mayewather oldu. Ünlü boksörü Messi ve Ronaldo takip ediyor.

4 Diagne: Hedefim Gomis'i geçmek Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu Mbaye Diagne, Gomis'in 29 gollük rekorunu kırmak istediğini söyledi.

5 West Ham taraftarları Medel'i istiyor Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Medel'i kadrosuna katmak istiyor. Taraftarların yüzde 70'i de Şilili oyuncunun transferine onay verdi.

6 Ersun Yanal, Cenk'i istiyor Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'la görüşecek olan Ersun Yanal, milli futbolcuyu ikna etmenin yollarını arıyor.

7 Reuters yılın spor fotoğraflarını seçti Reuters haber ajansı her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi spor fotoğraflarını seçti. İşte Reuters'in gözünden 2018'in en iyi fotoğrafları.

8 Volkan Demirel Dubai'de tatil yaptı Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar affedilirken Volkan Demirel'e af çıkmadı. Buna rağmen Dubai'de tatil yapan deneyimli kalecinin son derece keyifli olduğu görüldü.

9 Rodrigues'e Çin'den talip var Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın 8 milyon euro teklif ettiği Rodrigues için Çin'den daha yüksek bir teklif geldi. Son kararı deneyimli oyuncu verecek.