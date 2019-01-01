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18 ay futboldan men edilen Nasri'nin yeni takımı

West Ham United, bir dönem Antalyaspor formasını da giyen Nasri'yi renklerine bağladı.

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18 ay futboldan men edilen Nasri'nin yeni takımı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Fransız futbolcu Samir Nasri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve tecrübeli futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Ülkesinin Olympique Marsilya, İngiltere'nin Arsenal, Manchester City ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak Türkiye'de Antalyaspor forması giymişti.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası 1 Ocak'ta sona erecek.

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