18'lik Joshua, Bayern Münih'e 3 puanı getirdi

Allianz Arena'da oynanan ilk devrenin son hafta maçında, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Wolfsburg'u ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Bayern Münih, 85. dakikada Joshua Zirkzee ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle 2-0 kazandı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
83. dakikada oyuna giren 18 yaşındaki genç Hollandalı Joshua Zirkzee, Bayern Münih formasıyla ilk golünü geçen hafta Freiburg ağlarına atmıştı.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 33'e çıkararak ilk yarıyı 3. sırada tamamlarken, Wolfsburg ise 26 puanda kaldı.