Macaristan Ligi'nde Debrecen sahasında Ferençvaroş'u konuk etti. Mücadeleye 18 yaşındaki genç futbolcu attığı golle damga vurdu.
MAÇI KAZANDIRAN RÖVEŞATA
Mücadelede deplasman ekibi Ferençvaroş 29. dakikada öne geçti. 83'te karşılaşmaya denge getiren Debrecen'e 3 puanı kazandıran gol son dakikada geldi.
18'lik Zsori'den müthiş röveşata golü - İZLE
Maçın son bölümünde oyuna giren Daniel Zsori, çıktığı ilk mücadelede sol kanattan gelen ortada topu şahane bir röveşata vuruşuyla filelere gönderdi. 18 yaşındaki genç futbolcu kariyerine unutulmaz bir golle başladı. Karşılaşma Debrecen'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.