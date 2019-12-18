Jailson derbide sahada olacak

Süper Lig'de Sivasspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
Ersun Yanal'ı zorlu Beşiktaş mücadelesi öncesi düşündüren ise stoperlerin form durumu.
JAİLSON TAKIMA DÖNÜYOR
Deneyimli teknik adam, sezon başından beri kullandığı Zanka'yı son haftalarda kesti. Performansını beğenmediği Danimarkalı savunmacının yerine Sadık Çiftpınar'ı oynatan Yanal, 26 yaşındaki oyuncunun sezonu kapatmasıyla sıkıntıya girdi.
Ön çapraz bağları kopan Sadık'ın yokluğunda stoper pozisyonu için Serdar, Zanka ve Rami opsiyonları kalan 56 yaşındaki hoca, çareyi Jailson'da buldu.
Bir türlü istenen fizik seviyesine ulaşamayan Rami'yi gözden çıkaran Yanal, sezon başında stoperde görevlendirdiği Brezilyalı oyuncuya yeniden şans verecek.
Sarı-lacivertli ekibin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmada büyük hatalar yapan ve formayı kaptıran Jailson, savunmaya geri dönüyor.
Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz-Jailson ikilisiyle sahada olacak.