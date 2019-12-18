1 Euroleague: Hakemler hata yaptı Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda hakemlerin temsilcimiz aleyhine hata yaptığını açıkladı. Ancak hakem hatası olduğu için maçın tekrar söz konusu değil.

2 Fenerbahçe ile Malatyaspor'un Guilherme pazarlığı Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malatyasporlu Guilherme için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade ediliyor.

3 Jailson derbide sahada olacak Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde stoperde Jailson'a görev verecek.

4 Gökhan Çıra'dan Terim'e: Sen mafya mısın Fatih Terim, Tuzlaspor maçı öncesi Gökhan Çıra'nın kim olduğunu sorduğunu ifade ederek, "Ameliyat olup 1 haftada iyileşmiş, merak ettim" dedi.

5 Gökhan Çıra ile Muslera'nın fotoğrafı Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atladığı kupa maçının en çok konuşulan ismi Gökhan Çıra'nın, Muslera ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

6 Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur Türkleri konusunda açıklamalarda bulunan Mesut Özil'i desteklediğini belirtti.

7 Falcao aylar sonra gol attı Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'ndaki ilk maçına çıkan Falcao, Tuzlaspor filelerini havalandırmayı başardı.

8 Galatasaray 45 dakikada turu aldı Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

9 Monchi, Cengiz Ünder'i Sevilla'ya istiyor Roma'da sakatlığ sonrası henüz ilk 11'e giriş yapamayan milli yıldızımız Cengiz Ünder'i Sevilla takibe aldı. İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi, Cengiz için bir kez daha temaslara başladı.