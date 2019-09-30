1959'dan beri en kötü Beşiktaş

Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından tarihinin en kötü ilk 6 haftalık performansını sergiledi.

KÖTÜ REKORU YİNELEDİ

Siyah beyazlılar, ilk 6 hafta itibarıyla 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın ilk 6 maçlık performansları gözönüne alındığında, 1959'dan bu yana daha kötü bir lig başlangıcı bulunmuyor.

Beşiktaş, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performansı 1975/76 ve 1980/81 sezonlarında gösterdi.

3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana da en kötü puan performansı sergilendi.