Galatasaray Mitroglou'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin ardından bir forvet trasnferini daha açıkladı.

Galatasaray Mitroglou ve Diagne'yi duyurdu - VİDEO

Sarı-kırmızılı takım, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu. Mitroglou, imzayı attıktan sonra formayı giydi.

Golcü oyuncu 22 numaralı formayı giyecek.Öte yandan 1.5 yıllık sözleşme için kendisine 4.1 milyon euro net ücret ödenecek.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

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