19'luk Haland ilk maçında 3 gol attı

Devler Ligi'nin perdesi dün oynanan 8 maçla açıldı. Geceye damga vuran isim ise 19 yaşındaki Norveçli Haland oldu.

HALAND TARİHE GEÇTİ

Salzburg sahasında Genk'i 6-2 yenerken, Haland ilk 45 dakikada hat-trick yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 2, 34 ve 45. dakikalarda fileleri havalandıran genç forvet tarihe adını yazdırdı.

Norveçli golcü, Raul ve Rooney'nin ardından bunu başaran en genç 3. isim oldu. Ancak Haland'ı 2 efsane futbolcudan ayıran ise sadece 45 dakikada 3 gol atması oldu.

Bu sezon Avusturya temsilcisi Salzburg formasıyla 9 maçta 17 gol 5 asistlik performans sergileyen Haland, bu yaz düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Norveç'in Honduras'ı 12-0 yendiği mücadelede ise 9 gol atmıştı.