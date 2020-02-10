2-0'den geri dönen İnter, Milan'a 4 attı

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızıların gollerini Meriah (K.K) ve Adem Büyük (2) attı.

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Sivasspor yine puan kaybetti

Geçtiğimiz hafta Gaziantep'ten 5 gol yiyen Sivasspor bu hafta da Başakşehir ile berabere kalarak zirve yarışında bir darbe daha aldı.