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2-0'den geri dönen İnter, Milan'a 4 attı

Rebic ve Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 öne geçen Milan, ikinci yarıda adeta dağıldı. İnter, ezeli rakibini 4-2 mağlup etti.

| Haber Merkezi
2-0'den geri dönen İnter, Milan'a 4 attı
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2-0'den geri dönen İnter, Milan'a 4 attı

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Inter ve Milan Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

40. dakikada Ante Rebic Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son saniyelerinde 45. dakikada Ibrahimovic eski takımı Inter'e karşı golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İNTER'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda ise adeta Inter fırtınası esti. 51'de Marcelo Brozovic, 53'te de Matias Vecino 2 dakikada Inter'e beraberliği getirdiler.

70'te Stefan de Vrij ve 90 +4'te Fenerbahçe'den Inter'e giden Moses'ın asistinde Lukaku maçın skorunu belirleyen golleri attı.

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