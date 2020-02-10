2-0'den geri dönen İnter, Milan'a 4 attı

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Inter ve Milan Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.
40. dakikada Ante Rebic Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son saniyelerinde 45. dakikada Ibrahimovic eski takımı Inter'e karşı golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.
İNTER'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda ise adeta Inter fırtınası esti. 51'de Marcelo Brozovic, 53'te de Matias Vecino 2 dakikada Inter'e beraberliği getirdiler.
70'te Stefan de Vrij ve 90 +4'te Fenerbahçe'den Inter'e giden Moses'ın asistinde Lukaku maçın skorunu belirleyen golleri attı.