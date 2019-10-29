Orta sahadan atılan gollere denk gelmişsinizdir; ama böylesini ilk defa göreceksiniz...

Japonya 2. Ligi'nde oynanan Montedio Yamagata-Ehime FC karşılaşmasında, sahalarda ender görülen bir durum yaşandı.

ŞOKU ATLATAMADAN ORTA SAHADAN BİR GOL DAHA YEDİ

Montedio Yamagatalı oyuncu Shun Nakamura, maçın 61. dakikasında orta sahada olduğunu gördüğü Ehime kalecisi Masahiro Okamoto'yu orta sahadan avladı.

2 dakikada orta sahadan 2 gol yiyen kaleci - İZLE

Bu golden yalnızca bir dakika sonra bu kez de Tatsuhiro Sakamoto, ilk golün şokunu atlatamayan kaleci Okamoto'ya hemen hemen aynı yerden çaresiz bırakan bir vuruş yaptı.

Okamoto'nun hatasından dolayı orta sahadan 2 gol yiyen Ehime, mücadeleyi 3-0 kaybetti.