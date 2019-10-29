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2 dakikada orta sahadan 2 gol yiyen kaleci

Japonya İkinci Ligi'nde oynanan Montedio Yamagata-Ehime FC karşılaşmasında Ehime kalecisi Masahiro Okamoto, iki dakikada orta sahadan iki gol yiyerek bir ilke imza attı.

| Haber Merkezi
2 dakikada orta sahadan 2 gol yiyen kaleci
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Orta sahadan atılan gollere denk gelmişsinizdir; ama böylesini ilk defa göreceksiniz...

Japonya 2. Ligi'nde oynanan Montedio Yamagata-Ehime FC karşılaşmasında, sahalarda ender görülen bir durum yaşandı. 

ŞOKU ATLATAMADAN ORTA SAHADAN BİR GOL DAHA YEDİ 

Montedio Yamagatalı oyuncu Shun Nakamura, maçın 61. dakikasında orta sahada olduğunu gördüğü Ehime kalecisi Masahiro Okamoto'yu orta sahadan avladı.

2 dakikada orta sahadan 2 gol yiyen kaleci - İZLE

Bu golden yalnızca bir dakika sonra bu kez de Tatsuhiro Sakamoto, ilk golün şokunu atlatamayan kaleci Okamoto'ya hemen hemen aynı yerden çaresiz bırakan bir vuruş yaptı.

Okamoto'nun hatasından dolayı orta sahadan 2 gol yiyen Ehime, mücadeleyi 3-0 kaybetti.

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